FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940
Srebrne monety 1 frank Napoleon III - Francja
1 frank 1852
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1852A1,015,4021186
1 frank 1853-1863
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1853A182,5081351854A763,9731341854AZłoto-0161855A757,0000201856A1,195,9420181856BB1,634,576091856D1,227,141081857A1,680,6950191858A5,606,9160631859A3,829,5581771859BB1,333,3330151860A4,753,7150941860BB2,675,6150251861A2,012,000001861BB218,000001862BB1,124,000001863A41,102031863BB54,17307
1 frank 1866-1870
