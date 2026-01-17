flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1854 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1854 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1854 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Hess Divo

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC763,973

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1854
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:510 USD
Średnia cena (PROOF):10000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1854 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (33)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1854 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 770 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 22 000 CHF. Licytacja odbyła się 22 października 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1854 A na aukcji WAG - 11 maja 2025
SprzedawcaWAG
Data11 maja 2025
StanAU55 NGC
Cena
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data17 stycznia 2025
StanPF66 PCGS
Cena
4000 $
Cena w walucie aukcji 4000 USD
Francja 1 frank 1854 A na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1854 A na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanXF
Cena
152 $
Cena w walucie aukcji 140 EUR
Francja 1 frank 1854 A na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanPF63 CAMEO NGC
Cena
Francja 1 frank 1854 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanPF66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage Eur - 26 maja 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data26 maja 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Olivier Goujon - 23 listopada 2021
SprzedawcaOlivier Goujon
Data23 listopada 2021
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Stack's - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data18 sierpnia 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji cgb.fr - 3 sierpnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data3 sierpnia 2021
StanBrak oceny GENI
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji cgb.fr - 27 lipca 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data27 lipca 2021
StanMS63 GENI
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Olivier Goujon - 19 listopada 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data19 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji cgb.fr - 5 marca 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data5 marca 2019
StanMS63 GENI
Cena
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Chaponnière - 21 października 2018
SprzedawcaChaponnière
Data21 października 2018
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Schulman - 1 marca 2018
SprzedawcaSchulman
Data1 marca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1854 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Hess Divo - 30 listopada 2017
SprzedawcaHess Divo
Data30 listopada 2017
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Stephen Album - 25 stycznia 2026
SprzedawcaStephen Album
Data25 stycznia 2026
StanMS64 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1854 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1854 Napoleon III ze znakiem A wynosi 510 USD dla emisji obiegowej oraz 10000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1854 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1854 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1854 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1854 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

