1 frank 1866 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)
Zdjęcie: Monnaies d'Antan
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,835)
- Waga5 g
- Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
- Średnica23 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC7,203,960
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał1 frank
- Rok1866
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaStrasburg
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1866 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 789 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 650 CHF. Licytacja odbyła się 21 października 2017.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1866 BB z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1866 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 90 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1866 z literami BB?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1866 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1866 i znakiem BB?
Aby sprzedać 1 frank 1866 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.