1 frank 1866 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1866 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1866 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC7,203,960

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:90 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1866 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (62)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1866 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 789 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 650 CHF. Licytacja odbyła się 21 października 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Numismatica Ferrarese - 18 maja 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data18 maja 2025
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji WCN - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaWCN
Data10 kwietnia 2025
StanVF
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 90 PLN
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Stephen Album - 24 marca 2025
SprzedawcaStephen Album
Data24 marca 2025
StanUNC
Cena
90 $
Cena w walucie aukcji 90 USD
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji BERLINER MÜNZAUKTION - 22 marca 2025
SprzedawcaBERLINER MÜNZAUKTION
Data22 marca 2025
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Russiancoin - 23 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data23 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS60
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Emporium Hamburg - 16 maja 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data16 maja 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanMS60
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Pruvost - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaPruvost
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Eichsfelder Münzhandel - 21 stycznia 2024
SprzedawcaEichsfelder Münzhandel
Data21 stycznia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Katz - 24 września 2023
SprzedawcaKatz
Data24 września 2023
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Katz - 11 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data11 czerwca 2023
StanMS62 NGC
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Wójcicki - 10 marca 2023
SprzedawcaWójcicki
Data10 marca 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji Numismática Leilões - 24 stycznia 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data24 stycznia 2023
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji VL Nummus - 15 stycznia 2023
SprzedawcaVL Nummus
Data15 stycznia 2023
StanMS62 NGC
Cena
Francja 1 frank 1866 BB na aukcji cgb.fr - 6 grudnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data6 grudnia 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1866 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1866 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 90 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1866 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1866 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1866 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1866 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
