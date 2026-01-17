flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1853 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1853 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1853 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC182,508

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1853
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1300 USD
Średnia cena (PROOF):2700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1853 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (34)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1853 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 347 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 11 000 CHF. Licytacja odbyła się 28 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Niemczyk - 17 grudnia 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data17 grudnia 2025
StanXF
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 170 PLN
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 19 listopada 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data19 listopada 2025
StanPF60 NGC
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanAU55 PCGS
Cena
60 $
Cena w walucie aukcji 60 USD
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Jean ELSEN - 16 listopada 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanPF60 NGC
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanSP66 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji MDC Monaco - 21 października 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data21 października 2021
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji FEYDEAU BOURSE - 22 kwietnia 2021
SprzedawcaFEYDEAU BOURSE
Data22 kwietnia 2021
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji cgb.fr - 8 grudnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data8 grudnia 2020
StanMS65 GENI
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanPF64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji iNumis - 9 października 2018
SprzedawcaiNumis
Data9 października 2018
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji iNumis - 10 października 2017
SprzedawcaiNumis
Data10 października 2017
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Künker - 28 czerwca 2017
SprzedawcaKünker
Data28 czerwca 2017
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanSP58 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Rauch - 26 marca 2017
SprzedawcaRauch
Data26 marca 2017
StanF
Cena
Francja 1 frank 1853 A na aukcji MDC Monaco - 2 grudnia 2016
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 grudnia 2016
StanPROOF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1853 A na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1853 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1853 Napoleon III ze znakiem A wynosi 1300 USD dla emisji obiegowej oraz 2700 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1853 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1853 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1853 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1853 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

