FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1867 K "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1867 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1867 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: iNumis

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC6,113,698

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:810 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1867 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (18)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1867 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1092 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 4000 EUR. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1867 K na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
3430 $
Cena w walucie aukcji 3200 EUR
Francja 1 frank 1867 K na aukcji Palombo - 27 marca 2024
SprzedawcaPalombo
Data27 marca 2024
StanMS65 NGC
Cena
332 $
Cena w walucie aukcji 300 CHF
Francja 1 frank 1867 K na aukcji Inasta - 8 lutego 2024
SprzedawcaInasta
Data8 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji MDC Monaco - 10 czerwca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data10 czerwca 2023
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1867 K na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji cgb.fr - 26 kwietnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data26 kwietnia 2022
StanAU53
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji cgb.fr - 27 kwietnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data27 kwietnia 2021
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1867 K na aukcji iNumis - 6 października 2020
SprzedawcaiNumis
Data6 października 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji iNumis - 24 listopada 2019
SprzedawcaiNumis
Data24 listopada 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji Numimarket - 23 września 2019
SprzedawcaNumimarket
Data23 września 2019
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji Rauch - 15 września 2018
SprzedawcaRauch
Data15 września 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji iNumis - 11 października 2016
SprzedawcaiNumis
Data11 października 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 K na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1867 K na aukcji Numis.be - 24 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data24 listopada 2012
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1867 K na aukcji Numis.be - 24 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data24 listopada 2012
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1867 K na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2011
StanF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1867 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1867 Napoleon III ze znakiem K wynosi 810 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1867 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1867 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1867 i znakiem K?

Aby sprzedać 1 frank 1867 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

