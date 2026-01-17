flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1856 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1856 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1856 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Editions V. GADOURY

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,195,942

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:220 USD
Średnia cena (PROOF):5200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1856 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (18)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1856 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 83 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 40 000 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1856 A na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanXF
Cena
142 $
Cena w walucie aukcji 130 EUR
Francja 1 frank 1856 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanPF64 PCGS
Cena
1078 $
Cena w walucie aukcji 1000 EUR
Francja 1 frank 1856 A na aukcji cgb.fr - 7 marca 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data7 marca 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanPF64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1856 A na aukcji V. GADOURY - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaV. GADOURY
Data21 kwietnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji cgb.fr - 25 stycznia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 stycznia 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Varesi - 24 stycznia 2021
SprzedawcaVaresi
Data24 stycznia 2021
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Olivier Goujon - 21 maja 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data21 maja 2019
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji iNumis - 9 października 2018
SprzedawcaiNumis
Data9 października 2018
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji iNumis - 5 czerwca 2018
SprzedawcaiNumis
Data5 czerwca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Grün - 16 maja 2018
SprzedawcaGrün
Data16 maja 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Palombo - 22 października 2016
SprzedawcaPalombo
Data22 października 2016
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2015
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Heritage - 20 sierpnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data20 sierpnia 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Stack's - 14 stycznia 2015
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Stack's - 14 stycznia 2015
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2015
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Goldberg - 4 czerwca 2014
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Goldberg - 4 czerwca 2014
SprzedawcaGoldberg
Data4 czerwca 2014
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Stack's - 14 stycznia 2014
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Stack's - 14 stycznia 2014
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2014
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Heritage - 11 września 2012
Francja 1 frank 1856 A na aukcji Heritage - 11 września 2012
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2012
StanPF65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1856 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1856 Napoleon III ze znakiem A wynosi 220 USD dla emisji obiegowej oraz 5200 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1856 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1856 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1856 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1856 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

