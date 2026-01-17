flag
1 frank 1858 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1858 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1858 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Olivier Goujon Numismatique

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,606,916

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1858
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Średnia cena (PROOF):29000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1858 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (63)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1858 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 374 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 26 000 CHF. Licytacja odbyła się 22 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1858 A na aukcji San Martino - 6 grudnia 2025
SprzedawcaSan Martino
Data6 grudnia 2025
StanUNC
Cena
128 $
Cena w walucie aukcji 110 EUR
Francja 1 frank 1858 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanXF
Cena
105 $
Cena w walucie aukcji 90 EUR
Francja 1 frank 1858 A na aukcji cgb.fr - 13 maja 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data13 maja 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1858 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanMS60
Cena
Francja 1 frank 1858 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji Künker - 8 listopada 2024
SprzedawcaKünker
Data8 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji Künker - 8 listopada 2024
SprzedawcaKünker
Data8 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1858 A na aukcji Künker - 8 listopada 2024
SprzedawcaKünker
Data8 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji cgb.fr - 24 września 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data24 września 2024
StanBrak oceny GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1858 A na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 24 marca 2023
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data24 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji Stack's - 8 października 2022
Francja 1 frank 1858 A na aukcji Stack's - 8 października 2022
SprzedawcaStack's
Data8 października 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1858 A na aukcji Auctiones - 18 września 2022
SprzedawcaAuctiones
Data18 września 2022
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1858 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1858 Napoleon III ze znakiem A wynosi 170 USD dla emisji obiegowej oraz 29000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1858 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1858 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1858 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1858 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

