1 frank 1858 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1858 A z okresu Napoleon III? Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1858 Napoleon III ze znakiem A wynosi 170 USD dla emisji obiegowej oraz 29000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1858 z literami A? Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1858 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.