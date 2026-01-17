flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1870 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC788,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1870
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:250 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1870 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (2)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1870 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 48 z aukcji Lugdunum GmbH której łączna cena osiągnęła 340 000 CHF. Licytacja odbyła się 9 czerwca 2021.

Stan
Serwis
Francja 1 frank 1870 A na aukcji Nihon - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNihon
Data12 czerwca 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
312 $
Cena w walucie aukcji 42000 JPY
Francja 1 frank 1870 A na aukcji Bertolami - 5 grudnia 2021
SprzedawcaBertolami
Data5 grudnia 2021
StanUNC
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1870 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1870 Napoleon III ze znakiem A wynosi 250 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1870 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1870 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1870 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1870 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

