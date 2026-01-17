flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1856 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1856 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1856 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Teutoburger Münzauktion GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,634,576

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:230 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1856 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (9)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1856 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1060 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 750 EUR. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1856 BB na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU55
Cena
60 $
Cena w walucie aukcji 56 EUR
Francja 1 frank 1856 BB na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanAU
Cena
163 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 1 frank 1856 BB na aukcji Künker - 17 listopada 2023
SprzedawcaKünker
Data17 listopada 2023
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1856 BB na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
Francja 1 frank 1856 BB na aukcji iNumis - 5 czerwca 2018
SprzedawcaiNumis
Data5 czerwca 2018
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1856 BB na aukcji Teutoburger - 27 maja 2017
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2017
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1856 BB na aukcji Heritage - 29 grudnia 2016
SprzedawcaHeritage
Data29 grudnia 2016
StanAU58 NGC
Cena
Francja 1 frank 1856 BB na aukcji iNumis - 11 października 2016
SprzedawcaiNumis
Data11 października 2016
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1856 BB na aukcji Heritage Eur - 29 listopada 2014
SprzedawcaHeritage Eur
Data29 listopada 2014
StanUNC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1856 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1856 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 230 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1856 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1856 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1856 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1856 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

