1 frank 1868 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1868 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1868 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC14,942,298

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1868 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (111)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1868 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30191 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 132 000 USD. Licytacja odbyła się 10 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanBrak oceny GENI
Cena
60 $
Cena w walucie aukcji 51 EUR
Francja 1 frank 1868 A na aukcji cgb.fr - 21 października 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data21 października 2025
StanMS63
Cena
105 $
Cena w walucie aukcji 90 EUR
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Roschberg Mynthandel AS - 5 października 2025
SprzedawcaRoschberg Mynthandel AS
Data5 października 2025
StanMS65
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS63 GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS60
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanDETAILS GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Pruvost - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaPruvost
Data20 kwietnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 5 kwietnia 2024
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data5 kwietnia 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Nomisma - 24 marca 2024
SprzedawcaNomisma
Data24 marca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Olivier Goujon - 5 lutego 2024
SprzedawcaOlivier Goujon
Data5 lutego 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Coins NB - 16 grudnia 2023
SprzedawcaCoins NB
Data16 grudnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Pegasus Auctions - 26 listopada 2023
SprzedawcaPegasus Auctions
Data26 listopada 2023
StanAU
Cena
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1868 A na aukcji Stephen Album - 25 stycznia 2026
SprzedawcaStephen Album
Data25 stycznia 2026
StanMS63 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1868 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1868 Napoleon III ze znakiem A wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1868 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1868 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1868 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1868 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
