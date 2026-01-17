flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1852 A (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1852 A - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1852 A - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,015,402

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1852
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:300 USD
Średnia cena (PROOF):4600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1852 A - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (185)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1852 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 431 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 16 000 CHF. Licytacja odbyła się 20 października 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1852 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS67 PCGS
Cena
1408 $
Cena w walucie aukcji 1200 EUR
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Künker - 19 września 2025
SprzedawcaKünker
Data19 września 2025
StanAU
Cena
295 $
Cena w walucie aukcji 250 EUR
Francja 1 frank 1852 A na aukcji WCN - 18 września 2025
SprzedawcaWCN
Data18 września 2025
StanVF
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanAU
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2025
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data4 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji ALDE Auction - 25 czerwca 2025
SprzedawcaALDE Auction
Data25 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Jean ELSEN - 14 czerwca 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Beaussant Lefèvre - 11 czerwca 2025
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data11 czerwca 2025
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1852 A na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanAU
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanXF
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanAU
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data17 stycznia 2025
StanPF67 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Rio de la Plata - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data13 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanF
Cena
******
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Jean ELSEN - 16 listopada 2024
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Jean ELSEN - 16 listopada 2024
SprzedawcaJean ELSEN
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Pesek Auctions - 7 listopada 2024
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Pesek Auctions - 7 listopada 2024
SprzedawcaPesek Auctions
Data7 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1852 A na aukcji Stephen Album - 25 stycznia 2026
SprzedawcaStephen Album
Data25 stycznia 2026
StanMS62 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1852 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1852 Napoleon III ze znakiem A wynosi 300 USD dla emisji obiegowej oraz 4600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1852 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1852 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1852 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1852 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
