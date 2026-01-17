flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1863 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1863 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1863 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: iNumis

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC41,102

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1863
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1863 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (3)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1863 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 752 z aukcji Classical Numismatic Group, LLC której łączna cena osiągnęła 50 000 USD. Licytacja odbyła się 12 września 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1863 A na aukcji Olivier Goujon - 21 maja 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data21 maja 2019
StanVF
Cena
703 $
Cena w walucie aukcji 630 EUR
Francja 1 frank 1863 A na aukcji iNumis - 6 marca 2018
SprzedawcaiNumis
Data6 marca 2018
StanXF
Cena
2476 $
Cena w walucie aukcji 2000 EUR
Francja 1 frank 1863 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanMS64 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1863 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1863 Napoleon III ze znakiem A wynosi 2200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1863 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1863 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1863 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1863 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

