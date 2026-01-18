flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1866 K "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1866 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1866 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MARTÍ HERVERA S.L

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,402,285

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:170 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1866 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (13)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1866 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 788 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 750 CHF. Licytacja odbyła się 21 października 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1866 K na aukcji cgb.fr - 13 stycznia 2026
Sprzedawcacgb.fr
Data13 stycznia 2026
StanAU
Cena
163 $
Cena w walucie aukcji 140 EUR
Francja 1 frank 1866 K na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanXF
Cena
54 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 1 frank 1866 K na aukcji Katz - 28 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data28 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji Spink - 7 czerwca 2021
SprzedawcaSpink
Data7 czerwca 2021
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji Spink - 19 lipca 2019
SprzedawcaSpink
Data19 lipca 2019
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji Cayón - 4 października 2018
SprzedawcaCayón
Data4 października 2018
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji Palombo - 22 października 2017
SprzedawcaPalombo
Data22 października 2017
StanMS62 NGC
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji Soler y Llach - 19 września 2017
SprzedawcaSoler y Llach
Data19 września 2017
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji HERVERA - 19 września 2017
SprzedawcaHERVERA
Data19 września 2017
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji HERVERA - 15 października 2015
SprzedawcaHERVERA
Data15 października 2015
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji Soler y Llach - 15 października 2015
SprzedawcaSoler y Llach
Data15 października 2015
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1866 K na aukcji Grün - 15 listopada 2013
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2013
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1866 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1866 Napoleon III ze znakiem K wynosi 170 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1866 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1866 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1866 i znakiem K?

Aby sprzedać 1 frank 1866 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

