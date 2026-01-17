flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1867 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1867 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1867 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC7,294,757

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1867 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (30)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1867 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 319 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 220 EUR. Licytacja odbyła się 8 marca 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji cgb.fr - 21 października 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data21 października 2025
StanAU50
Cena
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji VL Nummus - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaVL Nummus
Data5 kwietnia 2025
StanAU
Cena
46 $
Cena w walucie aukcji 42 EUR
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS63
Cena
69 $
Cena w walucie aukcji 62 EUR
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Nomisma Aste - 1 maja 2024
SprzedawcaNomisma Aste
Data1 maja 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanMS63
Cena
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Rare Coins - 10 lutego 2024
SprzedawcaRare Coins
Data10 lutego 2024
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Nomisma Aste - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaNomisma Aste
Data24 sierpnia 2023
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Nomisma Aste - 4 maja 2023
SprzedawcaNomisma Aste
Data4 maja 2023
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Aurea - 6 października 2022
SprzedawcaAurea
Data6 października 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Rio de la Plata - 19 czerwca 2022
SprzedawcaRio de la Plata
Data19 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Nomisma Aste - 14 maja 2022
SprzedawcaNomisma Aste
Data14 maja 2022
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji cgb.fr - 7 grudnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data7 grudnia 2021
StanMS60
Cena
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji cgb.fr - 28 kwietnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data28 kwietnia 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Katz - 30 listopada 2019
SprzedawcaKatz
Data30 listopada 2019
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Palombo - 8 marca 2019
SprzedawcaPalombo
Data8 marca 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji London Coins - 3 czerwca 2018
SprzedawcaLondon Coins
Data3 czerwca 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1867 BB na aukcji Heritage - 12 kwietnia 2018
SprzedawcaHeritage
Data12 kwietnia 2018
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1867 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1867 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 35 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1867 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1867 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1867 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1867 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

