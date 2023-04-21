flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1860 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1860 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1860 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: WAG online Auktionen oHG

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,675,615

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1860
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:330 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1860 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (25)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1860 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1065 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1200 EUR. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanXF
Cena
43 $
Cena w walucie aukcji 37 EUR
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji cgb.fr - 23 września 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data23 września 2025
StanMS64 PCGS
Cena
708 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji WAG - 10 marca 2024
SprzedawcaWAG
Data10 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji cgb.fr - 25 kwietnia 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data25 kwietnia 2023
StanBrak oceny GENI
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji cgb.fr - 6 grudnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data6 grudnia 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji cgb.fr - 14 listopada 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data14 listopada 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji cgb.fr - 25 października 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 października 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji WAG - 12 czerwca 2022
SprzedawcaWAG
Data12 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji cgb.fr - 8 marca 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data8 marca 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji cgb.fr - 7 grudnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data7 grudnia 2021
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji WAG - 10 października 2021
SprzedawcaWAG
Data10 października 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji Grün - 14 listopada 2018
SprzedawcaGrün
Data14 listopada 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji iNumis - 9 października 2018
SprzedawcaiNumis
Data9 października 2018
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji iNumis - 7 czerwca 2017
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji Russiancoin - 27 października 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2016
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1860 BB na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1860 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1860 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 330 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1860 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1860 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1860 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1860 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
