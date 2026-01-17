flag
1 frank 1870 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1870 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1870 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Aureo & Calicó, S.L.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,991,998

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1870
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1870 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (75)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1870 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 784 z aukcji Auktionshaus Felzmann której łączna cena osiągnęła 2100 EUR. Licytacja odbyła się 15 listopada 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 14 listopada 2025
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data14 listopada 2025
StanXF
Cena
105 $
Cena w walucie aukcji 90 EUR
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanMS64 NGC
Cena
148 $
Cena w walucie aukcji 125 EUR
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Höhn - 2 marca 2025
SprzedawcaHöhn
Data2 marca 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Höhn - 2 marca 2025
SprzedawcaHöhn
Data2 marca 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Möller - 22 maja 2024
SprzedawcaMöller
Data22 maja 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Nomisma Aste - 1 maja 2024
SprzedawcaNomisma Aste
Data1 maja 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Stack's - 13 września 2023
SprzedawcaStack's
Data13 września 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Numismatica Marcoccia - 11 lipca 2023
SprzedawcaNumismatica Marcoccia
Data11 lipca 2023
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji WAG - 4 czerwca 2023
SprzedawcaWAG
Data4 czerwca 2023
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Stephen Album - 11 kwietnia 2023
SprzedawcaStephen Album
Data11 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji cgb.fr - 25 października 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data25 października 2022
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Auction World - 16 października 2022
SprzedawcaAuction World
Data16 października 2022
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Coins NB - 15 października 2022
SprzedawcaCoins NB
Data15 października 2022
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Aurea - 6 października 2022
SprzedawcaAurea
Data6 października 2022
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji GINZA - 11 czerwca 2022
SprzedawcaGINZA
Data11 czerwca 2022
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji iNumis - 9 maja 2022
SprzedawcaiNumis
Data9 maja 2022
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Inasta - 5 maja 2022
SprzedawcaInasta
Data5 maja 2022
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji cgb.fr - 26 kwietnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data26 kwietnia 2022
StanMS61
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji WAG - 10 kwietnia 2022
SprzedawcaWAG
Data10 kwietnia 2022
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji CNG - 3 listopada 2021
SprzedawcaCNG
Data3 listopada 2021
StanXF
Cena
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1870 BB na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1870 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1870 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 140 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1870 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1870 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1870 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1870 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

