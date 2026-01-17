FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940
1 frank 1861 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga5 g
- Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
- Średnica23 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC218,000
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał1 frank
- Rok1861
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaStrasburg
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (2)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1861 i znakiem BB?
Aby sprzedać 1 frank 1861 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
Popularne sekcje