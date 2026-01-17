flag
1 frank 1857 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1857 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1857 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Münzen Gut-Lynt GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,680,695

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1857
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:50 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1857 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (19)

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1857 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 674 z aukcji Chaponnière & Firmenich SA której łączna cena osiągnęła 19 000 CHF. Licytacja odbyła się 19 listopada 2023.

Francja 1 frank 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanAU50
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Künker - 5 grudnia 2024
SprzedawcaKünker
Data5 grudnia 2024
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanAU50
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS63 PCGS
Cena
140 $
Cena w walucie aukcji 140 USD
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanAU50
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Antivm Numismatica - 29 grudnia 2023
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data29 grudnia 2023
StanVF
Cena
34 $
Cena w walucie aukcji 31 EUR
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 25 czerwca 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data25 czerwca 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji iNumis - 10 grudnia 2019
SprzedawcaiNumis
Data10 grudnia 2019
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji iNumis - 10 października 2017
SprzedawcaiNumis
Data10 października 2017
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji WAG - 3 lipca 2016
SprzedawcaWAG
Data3 lipca 2016
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji cgb.fr - 4 grudnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data4 grudnia 2013
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji SINCONA - 16 października 2013
SprzedawcaSINCONA
Data16 października 2013
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji iNumis - 11 grudnia 2012
SprzedawcaiNumis
Data11 grudnia 2012
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1857 A na aukcji Heritage - 14 grudnia 2010
SprzedawcaHeritage
Data14 grudnia 2010
StanMS61 ANACS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1857 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1857 Napoleon III ze znakiem A wynosi 50 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1857 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1857 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1857 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1857 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

