1 frank 1857 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)
Zdjęcie: Münzen Gut-Lynt GmbH
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga5 g
- Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
- Średnica23 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC1,680,695
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał1 frank
- Rok1857
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1857 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 674 z aukcji Chaponnière & Firmenich SA której łączna cena osiągnęła 19 000 CHF. Licytacja odbyła się 19 listopada 2023.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1857 A z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1857 Napoleon III ze znakiem A wynosi 50 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1857 z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1857 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1857 i znakiem A?
Aby sprzedać 1 frank 1857 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.