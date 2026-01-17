flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1869 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1869 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1869 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Teutoburger Münzauktion GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,094,263

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1869
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:340 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1869 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (17)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1869 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22173 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1080 USD. Licytacja odbyła się 11 czerwca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanUNC
Cena
32 $
Cena w walucie aukcji 31 EUR
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanUNC
Cena
68 $
Cena w walucie aukcji 61 EUR
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji WAG - 12 maja 2024
SprzedawcaWAG
Data12 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji La Galerie Numismatique - 24 września 2023
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data24 września 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 czerwca 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 czerwca 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Teutoburger - 3 marca 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data3 marca 2022
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji cgb.fr - 15 czerwca 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data15 czerwca 2021
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji La Galerie Numismatique - 22 marca 2019
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data22 marca 2019
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Auctiones - 22 marca 2015
SprzedawcaAuctiones
Data22 marca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Numis.be - 25 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data25 listopada 2012
StanVG
Cena
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Eeckhout - 12 listopada 2011
SprzedawcaEeckhout
Data12 listopada 2011
StanF
Cena
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Heritage - 13 czerwca 2010
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Heritage - 13 czerwca 2010
SprzedawcaHeritage
Data13 czerwca 2010
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Heritage - 13 czerwca 2010
Francja 1 frank 1869 BB na aukcji Heritage - 13 czerwca 2010
SprzedawcaHeritage
Data13 czerwca 2010
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1869 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1869 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 340 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1869 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1869 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1869 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1869 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1869 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne