FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1866 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1866 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1866 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC14,638,380

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:95 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1866 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (54)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1866 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 488 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 2000 CHF. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1866 A na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanBrak oceny ANACS
Cena
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Antivm Numismatica - 9 listopada 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data9 listopada 2025
StanF
Cena
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanAU
Cena
53 $
Cena w walucie aukcji 45 EUR
Francja 1 frank 1866 A na aukcji cgb.fr - 22 lipca 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data22 lipca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
246 $
Cena w walucie aukcji 210 EUR
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanAU
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Aphrodite Art Coins - 18 maja 2025
SprzedawcaAphrodite Art Coins
Data18 maja 2025
StanXF
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji cgb.fr - 14 stycznia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data14 stycznia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji cgb.fr - 10 grudnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data10 grudnia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Heritage Eur - 17 listopada 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 listopada 2023
StanUNC
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Sima Srl - 26 maja 2023
SprzedawcaSima Srl
Data26 maja 2023
StanUNC
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanXF
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Auctiones - 19 marca 2023
SprzedawcaAuctiones
Data19 marca 2023
StanG
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji GINZA - 11 lutego 2023
SprzedawcaGINZA
Data11 lutego 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Höhn - 12 listopada 2022
SprzedawcaHöhn
Data12 listopada 2022
StanUNC
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanXF
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 27 lutego 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data27 lutego 2022
StanVF
Cena
******
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Aurea - 11 grudnia 2021
SprzedawcaAurea
Data11 grudnia 2021
StanXF
Cena
******
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1866 A na aukcji Stephen Album - 25 stycznia 2026
SprzedawcaStephen Album
Data25 stycznia 2026
StanMS63 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1866 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1866 Napoleon III ze znakiem A wynosi 95 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1866 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1866 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1866 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1866 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
