1 frank 1862 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,124,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1862
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1862 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1862 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

