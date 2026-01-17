flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1859 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1859 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1859 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,829,558

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1859
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:260 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1859 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (76)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1859 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5968 z aukcji Heritage Auctions Europe której łączna cena osiągnęła 8000 EUR. Licytacja odbyła się 28 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1859 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 28 września 2025
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 28 września 2025
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data28 września 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanAU
Cena
46 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaStack's
Data12 kwietnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
220 $
Cena w walucie aukcji 220 USD
Francja 1 frank 1859 A na aukcji cgb.fr - 1 kwietnia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data1 kwietnia 2025
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 31 marca 2025
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 31 marca 2025
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data31 marca 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji cgb.fr - 14 stycznia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data14 stycznia 2025
StanMS60
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanMS60
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 11 listopada 2024
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 11 listopada 2024
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data11 listopada 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Coins.ee - 6 października 2024
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Coins.ee - 6 października 2024
SprzedawcaCoins.ee
Data6 października 2024
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanDETAILS GENI
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS62 GENI
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanDETAILS GENI
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 18 maja 2024
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 18 maja 2024
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data18 maja 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Inasta - 1 kwietnia 2024
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Inasta - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaInasta
Data1 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS64 GENI
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Numismática Leilões - 30 listopada 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data30 listopada 2023
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Künker - 17 listopada 2023
SprzedawcaKünker
Data17 listopada 2023
StanAU
Cena
Gdzie kupić?
Francja 1 frank 1859 A na aukcji Van Acker Coin Auctions - 7 lutego 2026
SprzedawcaVan Acker Coin Auctions
Data7 lutego 2026
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1859 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1859 Napoleon III ze znakiem A wynosi 260 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1859 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1859 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1859 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1859 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

