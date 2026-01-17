flag
Francja Okres: 1775-1940

1 frank 1859 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1859 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1859 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Auctiones GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,333,333

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1859
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:290 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1859 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (15)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1859 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31377 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1560 USD. Licytacja odbyła się 6 września 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Stack's - 12 września 2024
SprzedawcaStack's
Data12 września 2024
StanMS64 PCGS
Cena
240 $
Cena w walucie aukcji 240 USD
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanXF
Cena
55 $
Cena w walucie aukcji 51 EUR
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji San Martino - 31 maja 2024
SprzedawcaSan Martino
Data31 maja 2024
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Katz - 28 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data28 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Heritage Eur - 17 listopada 2023
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Olivier Goujon - 21 maja 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data21 maja 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Heritage - 22 września 2015
SprzedawcaHeritage
Data22 września 2015
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Auctiones - 22 lutego 2015
SprzedawcaAuctiones
Data22 lutego 2015
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Auctiones - 23 listopada 2014
SprzedawcaAuctiones
Data23 listopada 2014
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Stack's - 8 listopada 2013
SprzedawcaStack's
Data8 listopada 2013
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1859 BB na aukcji Auctiones - 20 października 2013
SprzedawcaAuctiones
Data20 października 2013
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1859 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1859 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 290 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1859 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1859 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1859 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1859 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
