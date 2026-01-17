flag
1 frank 1868 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1868 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1868 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC10,230,151

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:210 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1868 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (46)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1868 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 119 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 3200 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Rare Coins - 19 grudnia 2025
SprzedawcaRare Coins
Data19 grudnia 2025
StanMS63 CPRC
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Numismatica Ferrarese - 18 maja 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data18 maja 2025
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Coin Cabinet - 14 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 maja 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji cgb.fr - 13 maja 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data13 maja 2025
StanAU
Cena
166 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Russiancoin - 23 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data23 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
1355 $
Cena w walucie aukcji 1280 EUR
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Russiancoin - 17 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data17 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS64 GENI
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS64 GENI
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Coins NB - 27 kwietnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data27 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Antivm Numismatica - 29 grudnia 2023
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data29 grudnia 2023
StanF
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Inasta - 15 listopada 2023
SprzedawcaInasta
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Rio de la Plata - 15 września 2023
SprzedawcaRio de la Plata
Data15 września 2023
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji cgb.fr - 25 kwietnia 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data25 kwietnia 2023
StanBrak oceny GENI
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Coins NB - 26 listopada 2022
SprzedawcaCoins NB
Data26 listopada 2022
StanAU55 NGC
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Auctiones - 18 września 2022
SprzedawcaAuctiones
Data18 września 2022
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Ibrahim's Collectibles - 4 września 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data4 września 2022
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji Tauler & Fau - 29 czerwca 2022
SprzedawcaTauler & Fau
Data29 czerwca 2022
StanMS62 NGC
Cena
Francja 1 frank 1868 BB na aukcji cgb.fr - 26 kwietnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data26 kwietnia 2022
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1868 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1868 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 210 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1868 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1868 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1868 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1868 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

