flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1855 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1855 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1855 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Olivier Goujon Numismatique

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC757,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1855
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:420 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1855 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1855 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31122 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 48 000 USD. Licytacja odbyła się 17 sierpnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1855 A na aukcji London Coin Centre Inc. - 11 stycznia 2026
SprzedawcaLondon Coin Centre Inc.
Data11 stycznia 2026
StanVF
Cena
24 CAD
Cena w walucie aukcji 24 CAD
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanMS65
Cena
562 $
Cena w walucie aukcji 480 EUR
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Palombo - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaPalombo
Data11 kwietnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
Francja 1 frank 1855 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanPF61 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Tauler & Fau - 6 marca 2023
SprzedawcaTauler & Fau
Data6 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji cgb.fr - 6 września 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data6 września 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Stephen Album - 25 stycznia 2020
SprzedawcaStephen Album
Data25 stycznia 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Olivier Goujon - 21 maja 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data21 maja 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1855 A na aukcji cgb.fr - 4 grudnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data4 grudnia 2013
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Numis.be - 24 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data24 listopada 2012
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1855 A na aukcji Heritage - 21 września 2008
SprzedawcaHeritage
Data21 września 2008
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1855 A na aukcji UBS - 25 stycznia 2000
SprzedawcaUBS
Data25 stycznia 2000
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1855 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1855 Napoleon III ze znakiem A wynosi 420 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1855 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1855 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1855 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1855 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
