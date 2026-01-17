flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1867 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1867 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1867 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: The Coinhouse Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC12,131,428

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:200 USD
Średnia cena (PROOF):160000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1867 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (55)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1867 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 348 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 145 000 CHF. Licytacja odbyła się 28 stycznia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1867 A na aukcji WAG - 9 listopada 2025
SprzedawcaWAG
Data9 listopada 2025
StanMS64 PCGS
Cena
174 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanAU
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Pesek Auctions - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Coins NB - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data12 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Klondike Auction - 21 listopada 2024
SprzedawcaKlondike Auction
Data21 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Numisbalt - 17 listopada 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data17 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Busso Peus - 6 listopada 2024
SprzedawcaBusso Peus
Data6 listopada 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS62 GENI
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Heritage - 21 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data21 grudnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Heritage - 21 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data21 grudnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Numisbalt - 1 października 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data1 października 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Numisbalt - 19 lutego 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data19 lutego 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Coinhouse - 18 grudnia 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data18 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 1 frank 1867 A na aukcji Pegasus Auctions - 27 marca 2022
SprzedawcaPegasus Auctions
Data27 marca 2022
StanMS62 NGC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1867 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1867 Napoleon III ze znakiem A wynosi 200 USD dla emisji obiegowej oraz 160000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1867 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1867 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1867 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1867 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
