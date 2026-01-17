flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1856 D "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1856 D "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1856 D "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,227,141

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaLyon
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:55 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1856 D "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (8)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1856 ze znakiem D. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 257 z aukcji Chaponnière & Firmenich SA której łączna cena osiągnęła 400 CHF. Licytacja odbyła się 13 listopada 2022.

Stan
Francja 1 frank 1856 D na aukcji Numimarket - 23 września 2025
SprzedawcaNumimarket
Data23 września 2025
StanVF
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 110 PLN
Francja 1 frank 1856 D na aukcji Coins NB - 14 grudnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data14 grudnia 2024
StanVF
Cena
16 $
Cena w walucie aukcji 15 EUR
Francja 1 frank 1856 D na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanF
Cena
Francja 1 frank 1856 D na aukcji Numimarket - 19 września 2024
SprzedawcaNumimarket
Data19 września 2024
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1856 D na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1856 D na aukcji Numismatica Marcoccia - 3 czerwca 2022
SprzedawcaNumismatica Marcoccia
Data3 czerwca 2022
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1856 D na aukcji WAG - 4 stycznia 2015
SprzedawcaWAG
Data4 stycznia 2015
StanVF
Cena
Francja 1 frank 1856 D na aukcji Numis.be - 25 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data25 listopada 2012
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1856 D z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1856 Napoleon III ze znakiem D wynosi 55 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1856 z literami D?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1856 z literami D opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1856 i znakiem D?

Aby sprzedać 1 frank 1856 D, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
