FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940
1 frank 1868 K "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,835)
- Waga5 g
- Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
- Średnica23 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC22,000
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał1 frank
- Rok1868
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaBordeaux
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (3)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1868 i znakiem K?
Aby sprzedać 1 frank 1868 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
Popularne sekcje