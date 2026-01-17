1 frank 1868 K "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1868 i znakiem K?

Aby sprzedać 1 frank 1868 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.