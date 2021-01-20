flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1854 A "Typ 1853-1863". Złoto (Francja, Napoleon III)

Odmiana: Złoto

Awers monety - 1 frank 1854 A "Typ 1853-1863" Złoto - cena złotej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1854 A "Typ 1853-1863" Złoto - cena złotej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • RantGładki

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1854
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2700 USD
Średnia cena (PROOF):16000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1854 A "Typ 1853-1863" Złoto - cena złotej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (16)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1854 ze znakiem A. Złoto. Jest to złota moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3934 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 9 360 000 USD. Licytacja odbyła się 20 stycznia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Galleria Auctions Tokyo - 20 września 2025
SprzedawcaGalleria Auctions Tokyo
Data20 września 2025
StanMS63 NGC
Cena
2433 $
Cena w walucie aukcji 360000 JPY
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Stack's - 14 stycznia 2019
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Stack's - 14 stycznia 2019
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2019
StanSP64 BN PCGS
Cena
240 $
Cena w walucie aukcji 240 USD
Francja 1 frank 1854 A na aukcji iNumis - 5 grudnia 2018
SprzedawcaiNumis
Data5 grudnia 2018
StanSP62 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 8 stycznia 2018
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 8 stycznia 2018
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2018
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 4 stycznia 2016
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 4 stycznia 2016
SprzedawcaHeritage
Data4 stycznia 2016
StanPF64 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Bolaffi - 19 grudnia 2015
SprzedawcaBolaffi
Data19 grudnia 2015
StanBrak oceny
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Felzmann - 25 czerwca 2014
SprzedawcaFelzmann
Data25 czerwca 2014
StanVF
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Felzmann - 25 czerwca 2014
SprzedawcaFelzmann
Data25 czerwca 2014
StanVF
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 16 stycznia 2014
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 16 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data16 stycznia 2014
StanPF64 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Künker - 22 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2011
StanPF65 ANA
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 10 stycznia 2010
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 10 stycznia 2010
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2010
StanPROOF
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 1 czerwca 2007
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 1 czerwca 2007
SprzedawcaHeritage
Data1 czerwca 2007
StanMS63 NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
SprzedawcaGoldberg
Data30 maja 2007
StanPF64 CAMEO NGC
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2006
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Stack's - 12 sierpnia 2006
SprzedawcaStack's
Data12 sierpnia 2006
StanSP67 PCGS
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 10 stycznia 2004
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Heritage - 10 stycznia 2004
SprzedawcaHeritage
Data10 stycznia 2004
StanF
Cena
******
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Sotheby's - 1 lipca 1982
Francja 1 frank 1854 A na aukcji Sotheby's - 1 lipca 1982
Z kolekcji Brand
SprzedawcaSotheby's
Data1 lipca 1982
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 frank 1854 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena złotej monety 1 frank 1854 Napoleon III ze znakiem A wynosi 2700 USD dla emisji obiegowej oraz 16000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1854 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1854 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1854 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1854 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
