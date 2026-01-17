flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1863 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1863 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1863 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC54,173

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1863
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:630 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1863 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1863 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 987540 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 750 EUR. Licytacja odbyła się 14 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Francja 1 frank 1863 BB na aukcji cgb.fr - 14 stycznia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data14 stycznia 2025
StanF
Cena
770 $
Cena w walucie aukcji 750 EUR
Francja 1 frank 1863 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 30 maja 2020
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data30 maja 2020
StanVG
Cena
Francja 1 frank 1863 BB na aukcji cgb.fr - 5 marca 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data5 marca 2019
StanF12
Cena
Francja 1 frank 1863 BB na aukcji DNW - 20 września 2018
SprzedawcaDNW
Data20 września 2018
StanF
Cena
502 $
Cena w walucie aukcji 380 GBP
Francja 1 frank 1863 BB na aukcji 51 Gallery - 17 czerwca 2016
Sprzedawca51 Gallery
Data17 czerwca 2016
StanF
Cena
Francja 1 frank 1863 BB na aukcji iBelgica - 17 czerwca 2016
SprzedawcaiBelgica
Data17 czerwca 2016
StanF
Cena
Francja 1 frank 1863 BB na aukcji iBelgica - 29 listopada 2014
SprzedawcaiBelgica
Data29 listopada 2014
StanVG
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1863 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1863 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 630 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1863 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1863 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1863 i znakiem BB?

Aby sprzedać 1 frank 1863 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

