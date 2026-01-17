flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1860 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1860 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1860 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1447 oz) 4,5 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,753,715

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1860
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1860 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (94)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1860 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21677 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 6000 USD. Licytacja odbyła się 16 sierpnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1860 A na aukcji Rio de la Plata - 19 września 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data19 września 2025
StanXF
Cena
50 $
Cena w walucie aukcji 50 USD
Francja 1 frank 1860 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanXF
Cena
93 $
Cena w walucie aukcji 80 EUR
Francja 1 frank 1860 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 A na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 A na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 lutego 2025
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 lutego 2025
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1860 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanMS63
Cena
Francja 1 frank 1860 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data4 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1860 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanXF40
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanAU55
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 10 września 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data10 września 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1860 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 6 czerwca 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data6 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1860 A na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanAU55
Cena
Francja 1 frank 1860 A na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanXF40
Cena
Francja 1 frank 1860 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 9 kwietnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data9 kwietnia 2024
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1860 A na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1860 A na aukcji VINCHON - 7 grudnia 2023
SprzedawcaVINCHON
Data7 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1860 A na aukcji cgb.fr - 5 grudnia 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data5 grudnia 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1860 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1860 Napoleon III ze znakiem A wynosi 140 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1860 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1860 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1860 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1860 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
