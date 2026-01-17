flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1869 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 1 frank 1869 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 1 frank 1869 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Tauler&Fau Subastas

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,723,271

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał1 frank
  • Rok1869
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1869 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (27)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1869 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 42212 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 3000 USD. Licytacja odbyła się 15 października 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1869 A na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 26 września 2025
Francja 1 frank 1869 A na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 26 września 2025
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data26 września 2025
StanMS64 NGC
Cena
408 $
Cena w walucie aukcji 350 EUR
Francja 1 frank 1869 A na aukcji NOONANS - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data10 grudnia 2024
StanXF
Cena
57 $
Cena w walucie aukcji 45 GBP
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Nomisma - 1 kwietnia 2024
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Nomisma - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaNomisma
Data1 kwietnia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Nomisma Aste - 12 listopada 2023
SprzedawcaNomisma Aste
Data12 listopada 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Nomisma Aste - 4 maja 2023
SprzedawcaNomisma Aste
Data4 maja 2023
StanMS64 NGC
Cena
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Aurea - 6 października 2022
SprzedawcaAurea
Data6 października 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Aurora Numismatica - 9 października 2021
SprzedawcaAurora Numismatica
Data9 października 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji London Coins - 6 czerwca 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data6 czerwca 2021
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Varesi - 24 stycznia 2021
SprzedawcaVaresi
Data24 stycznia 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Tosunidis Coin House - 27 września 2020
SprzedawcaTosunidis Coin House
Data27 września 2020
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Tosunidis Coin House - 28 maja 2020
SprzedawcaTosunidis Coin House
Data28 maja 2020
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Tosunidis Coin House - 9 marca 2020
SprzedawcaTosunidis Coin House
Data9 marca 2020
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 1 frank 1869 A na aukcji cgb.fr - 28 stycznia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data28 stycznia 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Numismática Leilões - 18 grudnia 2019
SprzedawcaNumismática Leilões
Data18 grudnia 2019
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Heritage - 27 października 2019
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Heritage - 27 października 2019
SprzedawcaHeritage
Data27 października 2019
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji cgb.fr - 5 marca 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data5 marca 2019
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji iNumis - 5 czerwca 2018
SprzedawcaiNumis
Data5 czerwca 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Tauler & Fau - 17 maja 2017
SprzedawcaTauler & Fau
Data17 maja 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Heritage - 23 marca 2017
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Heritage - 23 marca 2017
SprzedawcaHeritage
Data23 marca 2017
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1869 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Heritage - 1 października 2015
Francja 1 frank 1869 A na aukcji Heritage - 1 października 2015
SprzedawcaHeritage
Data1 października 2015
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1869 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1869 Napoleon III ze znakiem A wynosi 200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1869 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1869 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1869 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1869 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1869 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 1 frankAukcje numizmatyczne