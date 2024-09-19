Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Серебряные монеты Полторак Сигизмунда III Вазы - Польша
Полторак 1611-1628Быдгощский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажибез года (1611-1629) R*, R7, R5 0 221614 Дата "1614" в легенде R8 0 31614 R 0 1331615 - 0 1771616 -, R8, R1 0 2761617 R4, - 0 1861618 R1, - 0 1541619 -, R8 0 1791620 R4, R3, R1, - 0 1511621 - 0 1421621 (1611) Ошибка в дате R8 0 141622 - 0 1881623 - 0 2551624 -, R8 0 1701625 -, R5, R, R2 0 1311626 -, R1 0 911627 -, R4, R, R8 0 811628 Антикварная подделка R7, R6, R8 0 8
Полторак 1614-1618Краковский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1614 R, R8 0 501615 R 0 911616 R 0 841617 R, R* 0 701618 R 0 23
Полторак 1619-1620Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1619 R6, R8 0 1161620 R8 0 18
Полторак 1620Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1620 R2, R3, R5 0 253
Полторак 1614Орел
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1614 R3, R4 0 911614 R5 0 15
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