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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Серебряные монеты Полторак Сигизмунда III Вазы - Польша

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Полторак 1611-1628

Быдгощский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
без года (1611-1629) R*, R7, R5 0 221614 Дата "1614" в легенде R8 0 31614 R 0 1331615 - 0 1771616 -, R8, R1 0 2761617 R4, - 0 1861618 R1, - 0 1541619 -, R8 0 1791620 R4, R3, R1, - 0 1511621 - 0 1421621 (1611) Ошибка в дате R8 0 141622 - 0 1881623 - 0 2551624 -, R8 0 1701625 -, R5, R, R2 0 1311626 -, R1 0 911627 -, R4, R, R8 0 811628 Антикварная подделка R7, R6, R8 0 8
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Полторак 1614-1618

Краковский монетный двор
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1614 R, R8 0 501615 R 0 911616 R 0 841617 R, R* 0 701618 R 0 23
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Полторак 1619-1620

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1619 R6, R8 0 1161620 R8 0 18
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Полторак 1620

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1620 R2, R3, R5 0 253
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Полторак 1614

Орел
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1614 R3, R4 0 911614 R5 0 15
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