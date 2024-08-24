Полторак 1621 (1611) года "Быдгощский монетный двор". Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1621 (1611) года "Быдгощский монетный двор". Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2200 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

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