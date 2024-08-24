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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1621 (1611) года "Быдгощский монетный двор". Ошибка в дате (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Ошибка в дате

Аверс монеты - Полторак 1621 (1611) года "Быдгощский монетный двор" Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1621 (1611) года "Быдгощский монетный двор" Ошибка в дате - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,23 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1621 (1611)
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1621 (1611) года "Быдгощский монетный двор". Ошибка в дате. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2200 PLN. Торги состоялись 25 мая 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • La Galerie Numismatique (2)
  • MARCINIAK (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе La Galerie Numismatique - June 23, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 23 июня 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе La Galerie Numismatique - May 5, 2013
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Полторак 1621 (1611) "Быдгощский монетный двор" на аукционе Pegasus Auctions - May 4, 2013
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полторак 1611 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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