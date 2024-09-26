Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1618 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1618 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 900 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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