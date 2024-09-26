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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1618 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1618 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1618 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1618 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 900 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1618 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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