Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1616 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1616
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (276)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1616 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 14 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 22 марта 2024
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Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
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