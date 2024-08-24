Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1616 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1616 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1616 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (276)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1616 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (22)
  • DESA (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (17)
  • Felzmann (1)
  • Janas (2)
  • MARCINIAK (33)
  • Niemczyk (3)
  • Numedux (14)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (11)
  • Numisbalt (56)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (5)
  • Poznański Dom Aukcyjny (5)
  • Rzeszowski DA (54)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (8)
  • Tempus (6)
  • WCN (11)
  • WDA - MiM (10)
  • Wójcicki (7)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полторак 1616 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1616 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Полторак Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск