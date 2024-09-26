Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1614 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 700 PLN. Торги состоялись 11 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 26 января 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
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