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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1614 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1614 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1614 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 700 PLN. Торги состоялись 11 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (6)
  • WDA - MiM (1)
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Полторак 1614 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полторак 1614 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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