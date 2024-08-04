Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1618 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1618
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1618 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2500 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (4)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (6)
- Janas (3)
- Karbownik (1)
- Katz (1)
- MARCINIAK (25)
- Niemczyk (1)
- Numedux (8)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (8)
- Numis.be (2)
- Numisbalt (24)
- Poznański Dom Aukcyjny (7)
- Rzeszowski DA (38)
- Stary Sklep (12)
- WDA - MiM (6)
- Wójcicki (4)
- Wu-eL (3)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск