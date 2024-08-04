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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1618 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1618 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1618 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1618
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1618 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 2500 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1618 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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