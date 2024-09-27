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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1614 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1614 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1614 года "Орел" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Орел" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полторак 1614 "Орел" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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