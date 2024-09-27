Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1614 года "Орел" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Цены на аукционах (91) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Орел". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2800 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.
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