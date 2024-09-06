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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1615 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1615 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1615 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1615
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1615 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Numisbalt за 290 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Полторак 1615 "Краковский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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