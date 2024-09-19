Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1620 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,23 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1620
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (253)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1620 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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