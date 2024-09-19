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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1620 года "Рига" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1620 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1620 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,23 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (253)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1620 года "Рига". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1235 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Рига" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полторак 1620 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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