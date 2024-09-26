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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1616 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1616 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1616 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1616
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1616 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Aurea - April 11, 2024
Продавец Aurea
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Aurea - April 11, 2024
Продавец Aurea
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полторак 1616 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность XF
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