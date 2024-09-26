Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1616 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1616
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1616 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1200 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2021.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Продавец Aurea
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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