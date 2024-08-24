Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1617 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1617
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (186)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1617 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 23 февраля 2024
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Дата 23 февраля 2024
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Сохранность MS64 NGC
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Сохранность XF
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Дата 26 января 2024
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Дата 1 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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