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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1617 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1617 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1617 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (186)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1617 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1349 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1617 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU
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