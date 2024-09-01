Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1617 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1617 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1617 года "Краковский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1617
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1617 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • COINSNET (3)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (5)
  • GGN (1)
  • Karbownik (1)
  • Leo Hamburger (1)
  • MARCINIAK (15)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (5)
  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (3)
  • Numisbalt (3)
  • Poznański Dom Aukcyjny (4)
  • Rzeszowski DA (12)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (2)
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Полторак 1617 "Краковский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полторак 1617 "Краковский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Сигизмунда III Вазы Монеты Польши 1617 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Полторак Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск