Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1617 года "Краковский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1617
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1617 года "Краковский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
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- Wójcicki (2)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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