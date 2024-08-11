Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор". Дата "1614" в легенде (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор". Дата "1614" в легенде. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

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