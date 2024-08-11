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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор". Дата "1614" в легенде (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Разновидность: Дата "1614" в легенде

Аверс монеты - Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор" Дата "1614" в легенде - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор" Дата "1614" в легенде - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор". Дата "1614" в легенде. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1175 $
Цена в валюте аукциона 5200 PLN
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
385 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Для продажи Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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