Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор". Дата "1614" в легенде (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Разновидность: Дата "1614" в легенде
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор". Дата "1614" в легенде. Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3110 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5200 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
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