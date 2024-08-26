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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1619 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1619 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1619 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1619
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1619 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (6)
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1619 "Литва" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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