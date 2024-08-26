Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1619 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1619
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1619 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4500 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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- Wójcicki (6)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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