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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,58 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1614
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Полторак 1614 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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