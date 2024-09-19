Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,58 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1614
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1614 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2600 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 15 марта 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 25 ноября 2023
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Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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