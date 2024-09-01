Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1620 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,23 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1620
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1620 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8200 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1242 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1159 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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