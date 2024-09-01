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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1620 года "Литва" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1620 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1620 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,23 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1620
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1620 года "Литва". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 575 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8200 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1242 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
1159 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полторак 1620 "Литва" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полторак 1620 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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