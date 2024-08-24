Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1621 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,23 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Сигизмунд III Ваза
- Номинал Полторак
- Год 1621
- Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1621 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1128 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 9 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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