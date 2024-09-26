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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1626 года "Быдгощский монетный двор" (Польша, Сигизмунд III Ваза)

Аверс монеты - Полторак 1626 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза Реверс монеты - Полторак 1626 года "Быдгощский монетный двор" - цена серебряной монеты - Польша, Сигизмунд III Ваза

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Сигизмунд III Ваза
  • Номинал Полторак
  • Год 1626
  • Правитель Сигизмунд III Ваза (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1626 года "Быдгощский монетный двор". Это серебряная монета периода Сигизмунда III Вазы отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 400 проданному на аукционе Stary Sklep за 1350 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Полторак 1626 "Быдгощский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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